拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線

南韓總統尹錫悅4月底將出訪美國，南韓國家安全首長金聖翰卻突然遭換走。韓媒聲稱，因美國總統拜登（Joe Biden）伉儷希望尹錫悅訪美國宴上，南韓女團BLACKPINK可與美國樂壇天后Lady Gaga同台演出，但金聖翰一直未有上報此事。

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金聖翰周三（29日）提出辭職，由前駐美大使趙太庸接替國家安全首長一職。南韓在總統國事訪問前，破例中途撤換負責外交和安全事務的官員，使外界質疑別有内情。

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有指國宴會以慶祝美韓建交70周年為主題，由於BLACKPINK與Lady Gaga數年前曾合作，拜登妻子吉爾（Jill Biden）希望雙方於國宴能共同演出。

韓媒《朝鮮日報》指，美方早於今年1月告知此事。南韓駐美大使館收到美方請求後，7次發電文請求答覆，但金聖翰都沒有向尹錫悅上報此事。

據悉，直至南韓外交官員3月初訪美獲悉此事，尹錫悅才得知。該報指金聖翰為尹錫悅的小學同學，在總統競選期間主導尹錫悅在外交和國家安全方面的政綱。

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BLACKPINK所屬經紀公司YG Entertainment本周證實，BLACKPINK收到在尹錫悅訪美國宴上演出的邀請，正積極考慮。

但南韓總統府周五（31日）指，媒體正報道的演出不在尹錫悅的訪美行程中。

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責任編輯：鄭錦玲