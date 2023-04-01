  • 19°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線

環球社會熱點 08:05 2023/04/01

分享：

分享：

南韓總統尹錫悅4月底將出訪美國，南韓國家安全首長金聖翰卻突然遭換走。韓媒聲稱，因美國總統拜登（Joe Biden）伉儷希望尹錫悅訪美國宴上，南韓女團BLACKPINK可與美國樂壇天后Lady Gaga同台演出，但金聖翰一直未有上報此事。

女星桂莉芙柏德露滑雪撞人案脫罪 獲象徵賠償1美元 【下一頁】

金聖翰周三（29日）提出辭職，由前駐美大使趙太庸接替國家安全首長一職。南韓在總統國事訪問前，破例中途撤換負責外交和安全事務的官員，使外界質疑別有内情。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

有指國宴會以慶祝美韓建交70周年為主題，由於BLACKPINK與Lady Gaga數年前曾合作，拜登妻子吉爾（Jill Biden）希望雙方於國宴能共同演出。

韓媒《朝鮮日報》指，美方早於今年1月告知此事。南韓駐美大使館收到美方請求後，7次發電文請求答覆，但金聖翰都沒有向尹錫悅上報此事。

據悉，直至南韓外交官員3月初訪美獲悉此事，尹錫悅才得知。該報指金聖翰為尹錫悅的小學同學，在總統競選期間主導尹錫悅在外交和國家安全方面的政綱。

特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？ 【下一頁】

BLACKPINK所屬經紀公司YG Entertainment本周證實，BLACKPINK收到在尹錫悅訪美國宴上演出的邀請，正積極考慮。

但南韓總統府周五（31日）指，媒體正報道的演出不在尹錫悅的訪美行程中。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

女星桂莉芙柏德露滑雪撞人案脫罪 獲象徵賠償1美元
2023/03/31
女星桂莉芙柏德露滑雪撞人案脫罪 獲象徵賠償1美元
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
2023/03/31
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
2023/03/31
碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
美國掀起「舊機」潮 一群人料成消費主力
2023/03/30
美國掀起「舊機」潮 一群人料成消費主力
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
2023/03/30
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人

你可能感興趣

女星桂莉芙柏德露滑雪撞人案脫罪 獲象徵賠償1美元
15:30 2023/03/31
女星桂莉芙柏德露滑雪撞人案脫罪 獲象徵賠償1美元
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
14:01 2023/03/31
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
08:05 2023/03/31
碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
網絡熱話 地緣政治 外交 BLACKPINK 拜登 尹錫悅 美國 南韓

下一篇文章

英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款