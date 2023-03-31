【打貪反腐】中行原董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法被查　3月中突辭任職務已惹懷疑

▲ 中行原董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法被查

據中央紀委國家監委網站指，中國銀行 （03988） 原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。

值得留意是，中國銀行於3月19日公布，劉連舸因工作調整而辭去，而他於2月已卸任中行黨委書記。由於劉連舸今年將62歲，未達內地大行董事長63歲才退休的慣例，已引起市場關注。

劉連舸出生於1961年5月，1987年畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位，高級經濟師。他的工作履歷主要分為央行、中國進出口銀行和中國銀行三部分。

在人行工作期間，劉連舸曾先後擔任中國人民銀行國際司副司長、中國人民銀行福州中心支行行長兼國家外匯管理局福建省分局局長、中國人民銀行反洗錢局（保衛局） 局長等職務。

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編輯：袁諾曦