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基準油價出現11月以來最弱的月度表現 布蘭特及WTI分別錄得5%和3%月度跌幅

環球政經 08:50 2023/04/01

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在美國公佈通貨膨脹數據之前，基準油價將出現11月以來最弱的月度表現，布蘭特油價周五（31日）下跌0.7美元，約0.1%，報每桶79.20美元。美國紐約原油（WTI）上漲0.18美元，約0.2%，至74.55美元，本週已上漲7%。

這些收縮分別錄得了5%和3%的月度跌幅，此前在2008年金融危機以來最大的銀行倒閉事件發生後，收縮在本月早些時候觸及2021年以來的最低點。

美國眾議院周四通過了一項旨在加強美國石油和天然氣生產的法案，同時縮減了氣候倡議。

在伊拉克北部半自治的庫爾德斯坦地區的幾個油田在北部出口管道停止後，生產商關閉或減少了產量，油價受到鼓舞。同樣發出上升信號的數據還有美國原油庫存降至兩年來的低點。

 

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責任編輯：張瑋婷

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