【電視廣播TVB】第二大股東Silchester繼續沽貨　本周減磅近880萬股、套現9350萬

▲ 【電視廣播TVB】第二大股東Silchester繼續沽貨 本周減磅近880萬股、套現8350萬

電視廣播TVB （00511） 第二大股東、基金Silchester繼續用腳投票，聯交所披露，Silchester本周累沽878.29萬股或2.01%TVB，套現9354.23萬元，持股量跌至5357.72萬股或12.23%。

自從TVB 啟動淘寶直播帶貨後，TVB股價大幅走高，兩大長期基金股東Silchester及Dodge & Cox趁高減磅。Silchester承接上周啟持行動，周三（31日）減持386.79萬股TVB，平均價每股10.5538元，套現4082.10元；周四減持491.50萬股，平均價每股10.7266元，套現5272.12萬元。

TVB行政總裁許濤周四在TVB業績會曾表示，個別股東或有獲利需求，自年初內地通關，約50間金融機構，包括機構投資者、投行、券商聯絡TVB，大部份為內地背景，希望了解TVB業務發展，估計日後股東結構會有更多內地資本。

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編輯：李哲毅