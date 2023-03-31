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【業績速報】中海外去年賺232.6億 跌42％遜預期 末期息每股0.4元 淨借貸比45.2%

股樓投資 20:00 2023/03/31

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中國海外（00688）公布，截至去年12月底止，全年純利232.6億元（人民幣，下同），按年下跌42%，遜市場預期；撇除投資物業公允值變動及匯兌淨損益等影響後的淨利潤244.2億元，按年下跌28%。派末期息每股0.4港元，按年減47%，全年共派息每股0.8元，按年跌33.9%。

集團期內合約物業銷售額為2,947.6億元，對應銷售樓面面積為1,387萬平方米。中海外去年在內地16個城市新增40幅土地，新增總樓面面積為739萬平方米，土地儲備為6,842萬平方米，北上廣深四個一綫城市的新增貨值在集團新增貨值中佔比48.1%。

延伸閱讀：【高息股攻略】法巴：波動市投資主題  3大原則嚴選亞洲區內高息股  15隻高息港股上榜【見下頁

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同場加映：【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

商業物業收入為52.6億元，按年增長1.8%。期內新增15個運營商業項目，包括5個購物中心、1棟寫字樓、6家星級酒店、3棟長租公寓，新增商業運營建築面積88萬平方米，為商業收入加速增長注入新的動能。

集團之總借貸為2,703.9億元，持有銀行結餘及現金為1,103.1億元，淨借貸比率維持於45.2%的行業低水平。

同場加映：【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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記者：李兆明

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中國海外發展（00688） 個股分析 遜於預期 派息 中國海外 商廈

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