Tesla CEO馬斯克疑計劃訪中 尋求與總理李強會面

兩位消息人士告訴《路透社》，Tesla (TSLA)首席執行官馬斯克Elon Musk正計劃最早於4月訪問中國，並尋求與中國總理李強會面。其中一位消息人士說，訪問的確切時間取決於李強是否有空。

Tesla和中國國務院新聞辦公室週五沒有立即回應評論請求。

對Tesla來說，中國是僅次於美國的第二大市場，其上海工廠是這家電動汽車製造商最大的生產中心。

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馬斯克的訪問將標誌著他自疫情之後和習近平獲得中國國家主席第三個任期以來首次訪問中國。在李克強3月成為總理之前，他曾擔任上海市委書記，監督特斯拉工廠的建設和開業。

上一次馬斯克訪問中國是在2020年初，當時他在上海工廠的一次活動中在舞台上跳舞，引起了互聯網的轟動。但他繼續在中國的世界互聯網大會等論壇上發表網上演說。

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李克強和馬斯克曾在2019年上海工廠的開業典禮上見過面。據當地媒體報導，2020年，他們參加了在線會議，馬斯克感謝當時的上海市委書記在疫情爆發期間支持工廠的運營。

馬斯克計劃的訪問也正值中國試圖吸引更多的外國投資，以幫助支撐被三年來的疫情抑制措施所打擊的經濟。

李克強一直站在這一努力的最前沿，過去一周在蘋果（AAPL）的 Tim Cook和Pfizer 輝瑞(PFE)的 Albert Bourla等人參加的商業活動上發言。

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