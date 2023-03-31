【Netflix遊戲】Netflix擬開發雲端遊戲服務　iPhone或變遊戲手掣

▲ Netflix正在開發一項功能，允許用戶使用iPhone控制電視上的遊戲。

串流平台Netflix近年積極攻打遊戲市場，自2021年底首次推出其手機遊戲服務，近日Netflix再傳出正開發雲端遊戲服務。彭博社報道指出，Netflix正在開發一項功能，允許用戶使用iPhone控制電視上的遊戲。

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彭博報道指， iOS開發者Steve Moser早前分享程式碼，揭示Netflix正開發新功能，並允許用戶在遊玩電視上的遊戲時，將手機變成遊戲手掣。惟Netflix發言人Chrissy Kelleher在事件曝光後，拒絕對此發表任何評論。

現時Netflix已推出手機遊戲服務，包含超過40款遊戲。但這些遊戲只能在iOS和Android手機上使用，無法在電視或電腦遊玩。

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責任編輯：曾曉汶

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