  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix遊戲】Netflix擬開發雲端遊戲服務　iPhone或變遊戲手掣

科技 18:15 2023/03/31

分享：

分享：

Netflix正在開發一項功能，允許用戶使用iPhone控制電視上的遊戲。

串流平台Netflix近年積極攻打遊戲市場，自2021年底首次推出其手機遊戲服務，近日Netflix再傳出正開發雲端遊戲服務。彭博社報道指出，Netflix正在開發一項功能，允許用戶使用iPhone控制電視上的遊戲。

【機迷熱話】Netflix今年推出40款遊戲　《水隱之城》、Ubsioft新作陸續登場

【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%

彭博報道指， iOS開發者Steve Moser早前分享程式碼，揭示Netflix正開發新功能，並允許用戶在遊玩電視上的遊戲時，將手機變成遊戲手掣。惟Netflix發言人Chrissy Kelleher在事件曝光後，拒絕對此發表任何評論。

現時Netflix已推出手機遊戲服務，包含超過40款遊戲。但這些遊戲只能在iOS和Android手機上使用，無法在電視或電腦遊玩。

【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
2023/02/02
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
2023/01/17
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為
2022/12/23
【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇
2022/12/13
【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇

你可能感興趣

【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
14:04 2023/02/02
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
14:00 2023/01/17
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為
11:03 2022/12/23
【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為
Netflix 市場拓展 5G 網絡保安 網購平台 人工智能 手機Apps 移動裝置 科技產品 社交平台

上一篇文章

【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行

下一篇文章

【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【機迷熱話】遊戲大廠紛紛退出　年度遊戲展覽E3宣告取消
【機迷熱話】遊戲大廠紛紛退出　年度遊戲展覽E3宣告取消
【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務
【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務
【小米手機】小米Redmi Note 12系列登場　Redmi Watch 3具多種運動健康功能
【小米手機】小米Redmi Note 12系列登場　Redmi Watch 3具多種運動健康功能
【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統
【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統
【三星手機】Samsung Galaxy A54及A34 5G攻港　Auto Night功能自動切換夜間模式
【三星手機】Samsung Galaxy A54及A34 5G攻港　Auto Night功能自動切換夜間模式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款