【ESG】ESG基金享零認購費 入場門檻最低10元

▲ 虛擬銀行加入代銷ESG基金行列。

綠色金融成為新趨勢，連虛擬銀行也加入ESG（環境、社會及管冶）行列，首推ESG基金，除了大打無上限的零認購費外，入場門檻更低至10元，市料可迎合投資初哥，為儲第一桶金起步，兼為綠化地球出一分力。

由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲參股的虛擬銀行富融（Fusion Bank），精選代銷東方匯理的綠色環球基金（Amundi Green Planet Fund），主要投資於環球ESG主題股票，亦是暫時旗下貨架上3年表現最佳的基金之一。

●富融理財客APP買基金免認購費至6月 暫可自選供款頻率

富融回應本報查詢指，之後會陸續上架更多基金， 給用戶更多選擇。現時理財客戶在Fusion Bank App認購所有基金，均享零認購費優惠，至6月30日止。為了推廣普及金融，基金的最低入場費為10港元、又或1美元；暫時客戶均可按喜好自行選擇供款頻率，稍後會推出自動供款功能，入場費一樣為10元或1美元。

富融於本周一（3月27日）正式推出投資理財服務，客戶透過Fusion Bank App，即可隨時隨地買賣精選的基金。客戶快至5分鐘即可開通投資理財服務，5個步驟可簡單快捷地認購基金。

●Fusion Bank CEO周明：創新科技助輕鬆理財 APP供全天候交易

Fusion Bank執行董事、行政總裁周明表示，Fusion Bank 致力推動金融科技普及化，為客戶提供便捷、優惠和安全的金融科技銀行服務，將業務由存款、貸款、外幣兌換及全球滙款拓展至財富管理，讓客戶在彈指間輕鬆享受全面理財體驗。

周明又說，期望藉創新科技簡化理財程序，將投資基金所需的門檻降低。即使是年輕或是繁忙的用戶，都可輕鬆透過Fusion Bank App全天候進行基金交易，隨時隨地管理財務，以及捕捉投資機遇，實現財富目標。

挾持「低入手門檻」兼「專業投資分析」兩大優勢， 助客戶開啟投資理財第一步。此外，Fusion Bank App更提供最新金融市場資訊和專業投資分析報告，並特設多個熱門投資主題，包括 「全球配置」、「ESG可持續發展」、「中國機遇」等，全方位協助客戶緊貼環球市場動向，務求令客戶一App在手，盡握投資先機。

目前TOM集團（02383）有份的虛銀匯立（WeLab Bank）、以及眾安（ZA Bank），已先後進軍涵蓋基金的理財業務。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

