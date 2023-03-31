▲ 【農行1288】農行料今年淨息差下行空間收窄

農業銀行 （01288） 昨日公布業績，全年淨息差按年跌22個基點，至1.9%，行長付萬軍在業績會上表示，下跌原因受貸款市場報價利率（LPR）調整及存款定期化趨勢等影響，與行業保持相同趨勢，預計今年首季的淨息差將延續行業性的下行壓力，惟全年邊際降幅有望在內地經濟回暖之時趨緩，目前已逐步企穩，將致力保持息差處於合理區間。

農行去年營收達7249億元（人民幣、下同），按年微升0.7%，付萬軍指，受累於LPR重定價、市場和消費需求恢復節奏等因素，料銀行業在今年首兩個月收入將有所下降，農行與行業趨勢基本一致。

副行長張旭光表示，今年截至2月底，農行新增各項貸款8912億元，按年增4.6%，貸款投放量創新高，預計全年的信貸投放保持積極穩定，信貸總量持續平穩增長；繼續加大對鄉村振興、科技產業，以及個人消費貸款的支持力度，確保經濟快速回穩。

房地產板塊的不良貸款比例為5.48%

此外，受累於房地產市場氣氛低迷，去年農行的房地產板塊的不良貸款比例為5.48%，相當於460億元，按年升2.09個百分點，張指未來將繼續關注房地產行業，穩定授信支持，不盲目抽貸、壓貸及斷貸。

去年農行個人住房按揭貸款餘額按年增1000億元，至9.35萬億元，張指，房地產市場正逐步回暖，目前按揭需求也在好轉，截至2月底，農行個人住房按揭貸款儲備中，審批未發放涉433億元，按月增31%；新收單是873億元，按月升57%。

不過，自官方在年初出台首套房貸利率調整政策，貸款利率在首兩個月「穩中略有下降」，他重申堅持「房住不炒」的定位，未來將積極助力房地產行業良性循環和健康發展。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【農行1288】農行末期息每股22.22分人民幣 增7.4% 去年純利增7.4% 不良貸款率降至1.37%

【內銀股】付萬軍就任農行行長、即日生效 前為光大銀行行長

記者：伍鍵文