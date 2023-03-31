▲ 【儲局官員】巴金：如通脹保持高位 聯儲局有必要再加息

美國聯儲局上周再放慢加息步伐，僅加息0.25厘後，市場開始猜測當局5月或會停止加息。但里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Tom Barkin）認為通脹存在上行風險，仍有加息理據，但補充如信貸緊縮導致經濟放緩速度超過預期，決策者必須靈活應變。

巴金表示，評估經濟形勢的挑戰在於如何將近期強勁的數據，與銀行體系可能造成的疲軟綜合權衡作考量。表明如果當局過早在通脹問題上退縮，通脹就會捲

土重來，聯儲會將不得不採取更多行動，造成更大傷害。



他坦言未來依然存有很多變數，如通脹保持高位，聯儲局可能會繼續推高利率來作出反應，笑言幾星期前，市場甚至預期聯儲局會加息0.5厘。



近期銀行業曾出現危機，巴金表示，在少數銀行倒閉引發金融動盪之後，存款流動似乎相對穩定。現在判斷銀行體系的不穩定是否會導致信貸緊縮仍言之尚早。

相關文章：

【TSLA】馬斯克據報計劃4月前往中國 尋求與總理李強會晤

【美國加息】鮑威爾指今年或再加息一次 利率期貨反映市場預期不再加息

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

編輯：葉志偉