  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】巴金：如通脹保持高位　聯儲局有必要再加息

宏觀解讀 17:36 2023/03/31

分享：

分享：

【儲局官員】巴金：如通脹保持高位　聯儲局有必要再加息

美國聯儲局上周再放慢加息步伐，僅加息0.25厘後，市場開始猜測當局5月或會停止加息。但里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Tom Barkin）認為通脹存在上行風險，仍有加息理據，但補充如信貸緊縮導致經濟放緩速度超過預期，決策者必須靈活應變。

巴金表示，評估經濟形勢的挑戰在於如何將近期強勁的數據，與銀行體系可能造成的疲軟綜合權衡作考量。表明如果當局過早在通脹問題上退縮，通脹就會捲
土重來，聯儲會將不得不採取更多行動，造成更大傷害。

他坦言未來依然存有很多變數，如通脹保持高位，聯儲局可能會繼續推高利率來作出反應，笑言幾星期前，市場甚至預期聯儲局會加息0.5厘。

近期銀行業曾出現危機，巴金表示，在少數銀行倒閉引發金融動盪之後，存款流動似乎相對穩定。現在判斷銀行體系的不穩定是否會導致信貸緊縮仍言之尚早。

相關文章：

【TSLA】馬斯克據報計劃4月前往中國　尋求與總理李強會晤

【美國加息】鮑威爾指今年或再加息一次　利率期貨反映市場預期不再加息

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹 金融 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【歐洲通脹】歐元區3月CPI按年升幅回落至6.9%　惟核心CPI按月升幅加速至1.2%

下一篇文章

【中行3988】中行劉金：內房企業一定會回到正常、健康發展的軌道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨升69點、納指期貨升不足0.1%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨升69點、納指期貨升不足0.1%（不斷更新）
【港股市況】京東升逾5%、阿里巴巴升逾3%重上100關　恒指季結再升90點（不斷更新）
【港股市況】京東升逾5%、阿里巴巴升逾3%重上100關　恒指季結再升90點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款