移民業主523.8萬沽慧豐園　換樓客沽出原住所後　第二天即入市

祥益地產邱家邦表示，屯門慧豐園2座中層A室，實用面積575平方呎，三房兩廳，日前獲區內換樓客垂青。該買家早前成功沽出原居所後，第二天即購入上述單位。買家鍾情該屋苑為私人樓宇，較優質，加上原業主已經移民，因此增加議幅，累積減價達36.2萬，買家有感價格吸引，遂便決定以「意頭價」523.8萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9,110元，屬低市價成交。

原業主於2011年以約131萬購入上述單位，是次轉手帳面獲利約高達392.8萬，單位升值近3倍易手。

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