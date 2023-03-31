【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬元

▲ 港元定存超高息普遍於3月底到期。

3月最後一周，全周共有11間銀行調整港元定期存款息，當中有8間壓軸減息，令4厘中長息又再絕迹；另有3間加減不一頻密調整。先說追趕減息尾班車者，最矚目的是，滙豐（HSBC）於昨天（3月30日）下調半年及1年期0.1厘，兩存期的新息率在發鈔行頓變最低。

先比拼4大行︰

1年期︰

渣打香港（02888）3.6厘

中銀香港（02388）3.5厘

滙豐3.4厘

恒生（00011）3.1厘

半年期︰

渣打3.4厘

中銀香港3.3厘

滙豐3.2厘

恒生3.19厘

3個月︰

滙豐3.1厘

中銀香港3.1厘

渣打3厘，只供中小企客戶

恒生3.09厘

●4厘中長息不再 大眾財務1年僅3.8厘 東亞2個月6.8厘提早下架

綜觀其他減息的中小行，包括大眾財務全面降息，令1年期失守4厘，僅3.8厘；連續兩周削息的大新（02356），新近減3個月或以上年息0.1厘，目前1年為3.5厘；東亞（00023）連環減息，當中1年期累劈0.4厘至3.55厘；又把BEA GOAL新戶兩個月享6.8厘提早下架，新推只得3個月享3.5厘。

交銀香港一周兩連減，降低半年期0.2厘至3.5厘；招商永隆向中長息埋手，下調9個月及1年期0.1厘至3.4厘，兩年期狠削0.3厘至險守3厘；上商微減3個月或以上年息0.05厘，當中1年期的年息失守3厘，新息率僅得2.98厘。花旗把半年及1年的3厘息下架，兩存期現齊報2.92厘。

反觀，建行亞洲加完又減，減1個月期0.2厘至險守3厘；大眾銀行卻減完又加，1年現為3.7厘；南商短加長減，加3個月0.1厘至3.3厘，卻減1年期0.1厘至3.8厘。

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●檢閱首季存息 恒生、滙豐7度降息 曾現超短存破頂息1個月18.88厘

回顧首季定存的市況，有3大焦點︰

（1）罕現劈息潮︰自去年底掀起的減息浪，今年首3個月仍未出現全周加息的銀行數目多於減息，例如恒生及滙豐至今已7度減息。

（2）長息慘變重災區：舉招商永隆為例，今年初旗下兩年期的息率有4.3厘，經歷連番減後，本周竟劈至險守3厘關。甚至連素來打高息牌的「財仔」，劈息也絕不手軟，原本大眾財務的1年期於年初享5.05厘，累劈1.25厘，如今只得3.8厘，已是全城最高的長息。

相比1年港元拆息現為4.21厘，較今年初的5.55厘，低1.34厘，反映業界的定存息只是順應拆息走低跟減。

（3）短存驚現3大超高息：在一片降息聲中，今年也閃現破頂息，但全屬超短存，且普遍須捆綁式的附帶條件、以及賺盡最多只是345元。

＊首季曾閃現的最高息：TOM集團（02383）有份的虛擬銀行、匯立（WeLab Bank）於福兔年的大年初一（1月22日），突推1個月18.88厘，但新春驚喜僅曇花一現，且存款嚴限5,000元，賺盡只得79元利息。

＊首季閃現的第2大高息：工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛銀富融（Fusion Bank），市傳早前向個別客戶提供7天年息18.85厘；以上限1萬元計，短存閃賺36元利息。

＊首季閃現的第3大高息：發鈔行中銀香港於2月推收派電子利市再做定存，7天享18厘；以上限10萬元計，袋息345元。

●專家：滙豐減息料中小行跟隨 港走資壓力減毋須搶吸存

此外，展望第2季，專家指滙豐於季結前夕突帶頭減息，料中小行再跟減，畢竟美國加息周期近尾聲，本港走資壓力驟降，業界毋須鬥加息吸存。

1個月港元拆息在季結日不升反跌，報3.14厘，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，季結過後，預期與樓按掛鈎的拆息約在3厘至3.6厘區間上落。而本港銀行總結餘現為770億元，在港美息差帶動下，料半年結時有機會降至600億元左右。

陳志偉又料，港元定存息率於季結後會在現水平徘徊，因市場普遍預期美國加息周期已接近完結；加上本港貸款增長不會太快，故此很多銀行在現階段不急於搶存。

反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.7厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢料，3個月拆息料於第2季為4.2厘、第3季料為4.45厘、 以及第4季的4.6厘；港滙於3個月內預測為7.83、未來6至12個月料為7.8。而今年底最優惠利率（P）預測為6.625厘，如以滙豐的P息現為5.625厘，即今年再有機會加1厘P息。

廖嘉豪又說，2023年CPI料升3.4%、 明年預測為2.4%。而盤點眼下逾10間銀行提供1年定存享3.4厘或以上，跑贏花旗估計今年通脹升3.4%。

檢視本周的高息榜，1年期驟變，因大眾財務及東亞皆撤4厘息；相反匯立在新一輪劈息浪仍企硬在3.8厘，故罕有晉級榜首。同樣，6個月期因交銀香港在季結日減息而失落三甲列。

比拼高息榜：

7天：恒生（00011）10.9厘

1個月呈3冠王：

＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率最多賺息410元

＊渣打香港、電訊盈科（00008)、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛銀Mox Bank，向新客提供10厘息，優惠至3月底；以上限5萬元計，1個月賺息約416元

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，1個月賺息逾3.3萬元

3個月：平安壹賬通6厘，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造定存，以首8.8萬元存款計（包括基本利率及額外息率），賺息1,280元；至3月底

半年期：集友3.8厘

1年期：匯立（WeLab Bank）、大眾財務及南商3.8厘

匯立的入場費僅10元，以存款上限100萬元計，全期賺取3.8萬元利息

2年期：招商永隆：3厘

那邊廂，檢視虛銀高息榜：

1個月：富融及Mox Bank 10厘

3個月：平安壹賬通（PAOB）6厘

半年：富融3.4厘

1年：匯立（WeLab Bank）的3.8厘，跑贏livi bank的3.5厘，眾安（ZA Bank）的3.31厘，Mox Bank的3.3厘；PAOB的3.2厘、小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘；以及富融的3厘。

●4月存息料變動 集友7天年息6厘到期不延長 天星加息券優惠至6月

順帶一提，不少特惠息於3月底截止，市料下周一（4月3日）的定存息將大變。集友已率先表態，旗下7天年息享6厘到期後不再順延；可是，天星夥拍中移動（00941）為旗下MyLink新用戶的加息券三重賞，剛延長優惠至6月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君