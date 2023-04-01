【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬

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港元定期存款息受制美國加息預期降溫，令4厘中長息又再絕迹；展望第2季，專家指滙豐於季結前夕突帶頭減息，料中小行再跟減，畢竟美國加息周期近尾聲，本港走資壓力驟降，業界毋須鬥加息吸存。
港元拆息方面，與樓按掛鈎的1個月港元拆息報3.14厘，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，季結過後，約在3至3.6厘區間上落。而本港銀行總結餘現為770億元，在港美息差帶動下，料半年結時有機會降至600億元左右。
陳志偉又料，港元定存息率於季結後會在現水平徘徊，因市場普遍預期美國加息周期已接近完結；加上本港貸款增長不會太快，故此很多銀行在現階段不急於搶存。
反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.7厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，3個月拆息料於第2季為4.2厘、第3季料為4.45厘、 以及第4季的4.6厘；港滙於3個月內預測為7.83、未來6至12個月料為7.8。而今年底最優惠利率（P）預測為6.625厘，如以滙豐的P息現為5.625厘，即今年再有機會加1厘P息。
回顧首季定存的市況，有3大焦點︰
（1）罕現劈息潮︰自去年底掀起的減息浪，例如恒生及滙豐至今已7度減息。
（2）長息慘變重災區：舉招商永隆為例，今年初旗下兩年期的息率有4.3厘，經歷連番減後，本周竟劈至險守3厘關。甚至連素來打高息牌的「財仔」，劈息也絕不手軟，原本大眾財務的1年期於年初享5.05厘，累劈1.25厘，如今只得3.8厘，已是全城最高的長息。
（3）短存驚現3大超高息：在一片降息聲中，今年也閃現破頂息，但全屬超短存，且普遍須捆綁式的附帶條件、以及賺盡最多只是345元。（中銀香港於2月推收派電子利市再做定存，7天享18厘；以上限10萬元計，袋息345元）
順帶一提，不少特惠息於3月底截止，市料下周一（4月3日）的定存息將大變。集友已率先表態，旗下7天年息享6厘到期後不再順延；可是，天星夥拍中移動 （00941） 為旗下MyLink新用戶的加息券三重賞，剛延長優惠至6月底。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君