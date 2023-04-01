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【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬

07:24 2023/04/01

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港元定存超高息普遍於3月底到期。

    點擊圖片放大

港元定期存款息受制美國加息預期降溫，令4厘中長息又再絕迹；展望第2季，專家指滙豐於季結前夕突帶頭減息，料中小行再跟減，畢竟美國加息周期近尾聲，本港走資壓力驟降，業界毋須鬥加息吸存。

  • 4大銀行定存︰
  • 1年期︰渣打3.6厘、中銀3.5厘、滙豐3.4厘、恒生3.1厘
  • 半年期︰渣打3.4厘、中銀3.3厘、滙豐3.2厘、恒生3.19厘
  • 3個月︰滙豐3.1厘、中銀3.1厘；渣打3厘（只供中小企客戶）、恒生3.09厘

港元拆息方面，與樓按掛鈎的1個月港元拆息報3.14厘，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，季結過後，約在3至3.6厘區間上落。而本港銀行總結餘現為770億元，在港美息差帶動下，料半年結時有機會降至600億元左右。

陳志偉又料，港元定存息率於季結後會在現水平徘徊，因市場普遍預期美國加息周期已接近完結；加上本港貸款增長不會太快，故此很多銀行在現階段不急於搶存。

  • 中小行定存計劃︰
  • 大眾財務1年3.8厘
  • 南商1年期3.8厘
  • 大眾銀行1年3.7厘
  • 大新1年3.5厘
  • 東亞1年3.55厘；BEA GOAL新戶3個月3.5厘
  • 交銀香港半年期3.5厘
  • 招商永隆9個月及1年3.4厘
  • 南商3個月3.3厘
  • 招商永隆兩年3厘
  • 建行亞洲1個月3厘
  • 上商1年2.98厘
  • 花旗半年及1年期2.92厘

反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.7厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，3個月拆息料於第2季為4.2厘、第3季料為4.45厘、 以及第4季的4.6厘；港滙於3個月內預測為7.83、未來6至12個月料為7.8。而今年底最優惠利率（P）預測為6.625厘，如以滙豐的P息現為5.625厘，即今年再有機會加1厘P息。

  • 定存高息榜：
  • 7天：恒生10.9厘
  • 1個月：Fusion 10厘（成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率最多賺息410元）
  • 半年期：集友3.8厘
  • 1年期：WeLab、大眾財務及南商3.8厘，WeLab入場費僅10元，以存款上限100萬元計，全期賺取3.8萬元利息
  • 2年期：招商永隆3厘

回顧首季定存的市況，有3大焦點︰

（1）罕現劈息潮︰自去年底掀起的減息浪，例如恒生及滙豐至今已7度減息。

（2）長息慘變重災區：舉招商永隆為例，今年初旗下兩年期的息率有4.3厘，經歷連番減後，本周竟劈至險守3厘關。甚至連素來打高息牌的「財仔」，劈息也絕不手軟，原本大眾財務的1年期於年初享5.05厘，累劈1.25厘，如今只得3.8厘，已是全城最高的長息。

（3）短存驚現3大超高息：在一片降息聲中，今年也閃現破頂息，但全屬超短存，且普遍須捆綁式的附帶條件、以及賺盡最多只是345元。（中銀香港於2月推收派電子利市再做定存，7天享18厘；以上限10萬元計，袋息345元）

  • 虛銀高息榜：
  • 1個月：富融及Mox 10厘
  • 半年：富融3.4厘
  • 1年：WeLab 3.8厘、livi 3.5厘、ZA 3.31厘、Mox  3.3厘、AirStar 3.1厘、富融 3厘

順帶一提，不少特惠息於3月底截止，市料下周一（4月3日）的定存息將大變。集友已率先表態，旗下7天年息享6厘到期後不再順延；可是，天星夥拍中移動 （00941） 為旗下MyLink新用戶的加息券三重賞，剛延長優惠至6月底。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

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