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【中行3988】中行劉金：內房企業一定會回到正常、健康發展的軌道

股市 17:17 2023/03/31

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中行劉金：內房企業一定會回到正常、健康發展的軌道

中國銀行 （03988） 行長劉金在業績發布會上表示，今年春節以來他會見了幾家大型民營房地產企業和部分中型房企，該些房企都一致表達對市場前景的信心，通過深度交流，增強該行支持房地產企業平穩有序發展的信心。他說，隨着內地各項房地產政策有序落地，終會有傳導過程，而市場亦會有恢復過程，房地產企業一定會回到正常、健康發展的軌道。

問到該行今年整體信貸增長目標，副行長張小東表示，今年該行將圍繞政府工作報告的各項重點工作做好金融服務，本着穩字當頭，穩中求進的總基調，集團整體資產增長目標堅持做優存量、做大流量，預計增速保持在8%至10%，保持人民幣貸款的平穩增長，加大人民幣債券投資盤活力度，鞏固和擴大外滙業務優勢等。

料今年信貸規模穩健增長

張小東續提到，國內經濟今年以來加速恢復，社會融資規模超預期增長，企業端信貸需求持續回暖，居民端信貸需求邊際改善，展望今年全年，信貸規模穩健增長，在滿足宏觀審慎管理要求前提下，該行將進一步加大對實體經濟支持力度，適度擴大新增貸款規模，貸款整體增速保持在合理水平。信貸結構亦會持續優化，該行會支持經濟社會發展的重點領域，加大對科技創新、製造業、綠色和能源保護、民營經濟的支持力度。

個人貸款安排方面，張小東表示，該行會因城施策，加大個人住房貸款投放力度，保障剛性和改善性住房需求，做好差異化授信政策，另會推動非房消費貸款擴面增量。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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記者：胡學能

港股 經濟 中國銀行（03988）
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