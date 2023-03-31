【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【ChatGPT學界爭議】香港5所大學制訂ChatGPT指引 教育局：做法各有異同

生成式AI（Generative AI）聊天機械人ChatGPT近日在教育界引發不少爭議。教育局局長蔡若蓮29日回覆立法會議員查詢時指，香港5間大學包括嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港科技大學及香港大學已向教學人員及學生提供針對性指引。香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學也籌備於短期內，推出有關學生在學習作業或課程評核期間運用生成式AI的指引。

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2/ 【蘋果動向】蘋果開發者大會WWDC 6月舉行 MR裝置將亮相？

蘋果（Apple）30日宣布，年度大型活動全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月以線上形式舉行。而開發者和學生，則有機會於開幕日親自參與位於Apple Park的現場特別活動。有外媒預計，蘋果屆時除了一如以往發布作業系統更新外，還會帶來混合實境（MR）頭戴式裝置。

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3/【先買後付】支付平台Atome結束香港業務 4月1日起停止使用？

主打「先買後付（ BNPL ）」的支付服務新加坡初創公司Atome，於2020年進駐香港。惟這種新興的付款方式，卻未得到香港消費者青睞。有商戶收到Atome通知，表示退出香港市場，31日將會是Atome最後一個交易日，而5月31日將正式全面停止運作。

4/【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭 或侵犯公民自由

2024巴黎奧運會在即，法國政府陸續提出新草案以應對奧運期間的可預視情況。近日，法國政府宣布計畫在奧運試用人工智能（AI）監控鏡頭。惟反對派則對此感憤怒，指舉動不必要，且為過份和危險的維護安全行為。

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責任編輯：曾曉汶

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