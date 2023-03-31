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【疫後復常】在家工作不合時宜　轉趨混合模式

商業 17:10 2023/03/31

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美國勞工部數據顯示，當地在家工作有減少的趨勢，72.5%企業表示他們的員工去年很少或從未在家工作，高於2021年的60.1%，跟2020年疫前的76.7%相當接近。不過大學的研究結果卻跟勞工部大相逕庭，史丹福大學表示在家工作仍然很普遍，佔了美國逾1/4的全職工作日，僅低於2021年的33%。

【香港零售】港2月零售業銷貨值升31.3%　遠超市場預期的15%

史丹福大學訪問了1萬名跨城市和行業的工人，發現2023年初有27%的全職工作日是在家工作。大部分在家工作是來自混合模式，只有12%的員工完全在家工作，大約60%於公司辦公，28%是混合工作。

紐約市合作組織（Partnership for New York City）亦發現，今年年初52%曼克頓上班族都需要上班工作，高於9月份的49%，但只有9%的員工每周5天都要待在辦公室，這凸顯了混合工作安排的趨勢。調查同時指出，金融公司重返辦公室的人數更多，1月下旬的每日辦公室出席率為59%，科技行業只為43%。

亞馬遜上月宣布，從5月開始，員工必須每周在辦公室工作3天，星巴克也是每周3天，迪士尼每周4天。愈來愈多公司質疑在家工作的成效，Salesforce的行政總裁Marc Benioff本來打算讓員工永久遠程辦公，但他今年都對部分員工的工作效率表示擔憂。

【展覽復常】CHINAPLAS 國際橡塑重點實體　深圳國際會展中心18個展廳全開

責任編輯：歐陽佩

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