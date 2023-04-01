【玄人‧峰語@iM網欄】一言一語影響甚大 算命不能依書直說

近日接到一個很有趣的命理個案，想跟大家分享一下。話說我有一個女客戶，早在3月初臨盤產子，就在3月中的一天，腦海忽然浮現了她的影像，於是我就順道透過WHATSAPP問候BB的情況。當她收到我的訊息時，她第一時間回覆：「RAYMOND SIR，你真是夾準時間，我有急事要找你求救！」

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她之所以急於求救，主因是她兒子出世時，家翁找了一個師傅為BB改名，而名字是依照BB的時辰八字去取的。當其時那師傅說BB五行屬土，但四柱（年、月、時柱）盡是木，命局出現強木尅土（官煞混雜）的象數，因此BB命格比較兇險，會體弱多病，而且還說必須要1歲前跟神靈上契，才可以安然過渡。這樣的批算，對於一個新手媽媽而言，絕對構成很大的心理壓力，在擔心及憂慮下，連夜難眠，正因為此精神困擾，客人便希望我為BB指點迷津。

我一直都跟學八字的朋友指出，起初學算命時，看書無疑是可以增進命理的學識，但到了某一個程度，就不可以依書直說，要將玄學學理融會貫通，才可作一個針對性的批算，而不能「書云亦云」。 究其原因，中國傳統以來的文化傳述，都是比較艱深隱晦，尤其是在玄學的領域，一句簡單的學理句子，背後其實是代表了很多深層次的意思，有時單看表面是不能掌握其意思。就舉一個簡單的例子，八字有一句批訣為「金水傷官喜見官」，如果單看字意是大凡五行屬金的人，如果命中見水（為金的食神、傷官），就要見火（為金的官星、七殺）為美，但如果按字面對解釋，是解釋不了的箇中邏輯的。其實「金水傷官喜見官」真正解釋，是指大凡五行屬金的人，生於亥、子、丑 三個月份（即水地），命局必須要見火（官、殺），簡單言之，就是金生於冬天，金寒水冷，如果沒有火去暖局，命局難有生機，這即是八字中的「調候法」了。由此可見，八字的學理，不能看事面去取意，要明白其背後的學理及意思，才可以用來判命。

套用在BB的命格上，表面看BB是官煞混雜，依書直說是凶險的格局，問題是，我認知BB的父母是中上家庭，而且祖背也是小富之人，如果是年月柱見木，而又是忌神，BB出身應該是很貧賤，同時會應驗他一出世就體弱多病，凶險非常。問題是，BB一出生健康，而且父母祖背又不是貧賤之輩，因此我批斷木反而是其用神，而命格可以為「從殺格」（即尅制自己的五行太強，不能自己，於是棄命而順從最強的五行而行），如果是這格局，那就附合目前BB的健康狀況及家庭背景了。要知道，我們做算命的一言一語，都對客人有很大的影響，尤其是嬰孩的批斷，更加影響父母的心情，因此做算命的，真的不能依書直說。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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