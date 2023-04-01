日本限制23種半導體製造設備出口 望避免其先進技術被用於軍事目的

日本周五（3月31日）表示，將限制23種半導體製造設備的出口，讓日本的技術貿易管制，與美國推動限制中國先進晶片製造能力的措施保持一致。

高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

日本是尼康(Nikon Corp)和東京威力科創（Tokyo Electron）、Screen和愛德萬測試（Advantest）等主要芯片設備製造商的所在地，它沒有指明中國是限制的對象，稱製造商需要為所有地區尋求出口許可。

經濟產業大臣西村康稔在一次新聞發布會上說指他們正在履行作為一個技術國家的責任，為國際和平與穩定作出貢獻。他又稱此舉是日本希望阻止其先進技術被用於軍事目的，並沒有想到某個具體國家。

【復活節好去處】旺角T.O.P辦Nintendo Switch Game Tour 設「瑪利歐」等主題佈置 試玩體感遊戲，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

由於臨近清明及復活節假期，乘客對列車服務的需求殷切， 4月1至7 日期間由西九龍站出發至廣州、福州、潮汕及肇慶東站的班次銷售熱烈。其中4月1日全日預期將有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港。港鐵當天將於車站安排超過100名人手，並加強車站指示以協助乘客出行。



▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星，詳見【下一頁】

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：張瑋婷