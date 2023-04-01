寶馬決定避免投資礦山 冀借高效設計和回收降低電池成本

寶馬（BMW）財務總監周五（31日）表示，他們押注於高效的設計和回收，以降低電池成本，並避免投資礦山，這使其與一些深挖供應鏈的競爭對手不同。

「我們認為投資礦山是不對的。我們認為從汽車和其他產品中拿回原材料更為重要，」財務總監彼得 Nicolas Peter 在接受采訪時說。

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由於臨近清明及復活節假期，乘客對列車服務的需求殷切， 4月1至7 日期間由西九龍站出發至廣州、福州、潮汕及肇慶東站的班次銷售熱烈。其中4月1日全日預期將有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港。港鐵當天將於車站安排超過100名人手，並加強車站指示以協助乘客出行。



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降低電池成本，其中大部分來自原材料，是汽車製造商試圖從電動汽車中獲得與內燃機汽車相當的利潤的關鍵挑戰，寶馬希望通過十年中期推出的 「Neue Klasse 」純電動汽車生產線達到這一目標。

彼得說，投資於需要較少原始關鍵礦物的技術，包括氫動力汽車，是降低成本的另一種方式。

一些企業，如大眾汽車（GM），正擴大自己的電池生產，並投資礦山以確保對供應鏈的控制。

而梅斯特斯-平治Mercedes-Benz周四表示，它決定將資本用於採礦，並在加拿大設立了一個原材料辦公室。

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責任編輯：陳詠妍