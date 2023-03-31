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【業績︱物管股】世茂服務去年核心淨利潤倒退約61%　現金及現金等價物大跌逾76%

股市 16:54 2023/03/31

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世茂服務去年核心淨利潤倒退約61%　現金及現金等價物大跌逾76%

世茂服務 （00873） 去年權益持有人應佔虧損為9.3億元（人民幣，下同），對上一個財年則錄得純利11.1億元，若不計應收款計提減值、收購帶來的無形資產的攤銷成本、商譽減值損失等，核心淨利潤倒退約61.2%至約5億元，主因社區增值及非業主增值服務業務規模的減少。世茂服務不派息。

截至去年底止，現金及現金等價物為23.1億元，按年跌76.6%。

期內，收入按年升3.5%至86.4億元，其中，佔收入約58.4%的物業管理服務收入升20.9%至50.4億元，城市服務收入升61.5%至13.8億元。不過，社區增值服務收入跌31%至16.9億元，非業主增值服務收入亦跌39.7%至5.3億元。整體毛利率為22.5%，按年跌6.1個百分點。

至去年底，集團物業管理服務的在管建築面積達2.6億平方米，按年升8.8%。合約建築面積為3.4億平方米，按年升10.8%。

去年集團的商譽減值虧損為7.1億元，金融資產減值虧損淨額為7.4億元。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：袁諾曦

港股 世茂服務（00873）
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