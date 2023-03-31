【華為業績】華為去年少賺69%至356億人幣、淨利率創新低　孟晚舟再派金句：「我們向死而生，怎麼能夠不成仁」（第二版）

▲ 【華為業績】華為去年淨利插近69%、淨利率創新低 孟晚舟：美國影響常態化、表現符公司預期

華為今日發布2022年業績，營收錄6423億元（人民幣，下同），按年持平，純利錄356億元，按年跌68.7%；淨利率錄5.5%，跌至歷史低位，較2021年的19.1%大插13.6%；經營活動現金流178億元，按年跌70.2%，淨現金1763億元，按年跌26.9%。

華為首席財務官孟晚舟指，去年華為由應對美國的不斷制裁的暫時狀態，逐漸轉為制裁常態化正常運營的一年，雖然面對較大營運壓力，但表現符預期。

孟晚舟：華為向死而生 怎麼能夠不成仁

孟晚舟被問及回中國約18個月的生活變化，孟晚舟稱，去年主要狀態是學習，深刻去理解客戶的需求積極去尋找解決方案。

孟晚舟稱華為今年主題是信心，又稱：「只要我們持續奮鬥，永不言敗，我相信我們付出的每一分努力，我們所經過的每一寸光陰都不會浪費，我們不一定能夠成功，但是我們向死而生，怎麼能夠不成仁！」

去年底據報美國檢方已經向法院請求駁回對孟晚舟「銀行詐欺」等指控，孟晚舟在記者會上稱，個人案件（加拿大引渡案件）已告一段落，又稱日後會按工作需要出差。

徐直軍：華為像梅花 成功14納米以上國產芯片EDA工具

華為當值輪值董事長徐直軍形容：「今天的華為，就像梅花，梅花飄香是因為她經歷了嚴寒淬煉，我們面臨的壓力無疑是巨大的。」徐直軍稱，華為也有增長機會，有組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入，有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展。

徐直軍透露，華為及合作夥伴成功將14納米以上EDA（電子設計自動化）工具國產化，任何國產半導體企業都可以使用國產EDA工具設計14納米以上的芯片，近年產業不斷受到製裁，但相信中國半導體產業會在制裁中重生，實現自立自強。

華為現只能賣4G手機 重申無意造車

徐直軍稱，華為如要出售5G手機，須得到美國商務部批准，現在公司只能在攝像、電屏、體驗各方面努力，「看來還是有人願意買這種4G手機」。

對於美國電動車零件商賽力斯（Seres）和華為合作汽車品牌「Aito汽車」在宣傳中使用了「HUAWEI問界」作為新名稱，徐直軍強調，華為戰略沒有改變，集團不會造車，幫助車企造好車，成為智能網聯電動汽車增量部門。徐直軍稱：「或者有些合作夥伴在濫用華為的品牌」，又明言不會被隨意濫用，會先清理和整頓旗艦店、銷售店及宣傳物料。

另外，華為宣布，今年4月1日至9月30日期間由任正非女兒孟晚舟當值輪值董事長，輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

（第二版加入記者會內容）

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記者：李哲毅