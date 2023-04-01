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英國經濟去年第四季度增長0.1％ 成唯一未從疫情中恢復G7國家

環球政經 13:20 2023/04/01

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英國周五公佈，其經濟在去年第四季度有所增長，旅行社的業務量猛增以及國家對飆升的能源費用的支持幫助該國避免陷入衰退。

去年在第三季度收縮0.1%之後，第四季的經濟產出比前三個月增加了0.1%，收縮幅度比之前預測的要小。

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國家統計局（ONS）此前曾表示，第四季度經濟沒有出現增長。連續兩個季度的萎縮將代表經濟衰退。盡管數據有所改善，但英國2022年第四季經濟產出仍比2019年底的水平低0.6%，是唯一沒有從疫情中恢復過來的G7經濟體。

「去年下半年的經濟表現比之前估計的要強一些，後來的數據顯示，電信、建築和製造業的表現都比最初想像的要好。」國家統計局統計員Darren Morgan說。

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英國占主導地位的服務業增長了0.1%，受到旅行社上升近11%的推動。製造業增長了0.5%，由經常不穩定的製藥業推動，建築業增長了1.3%。

家庭儲蓄被政府的能源賬單支持計劃所推動。儲蓄率上升到佔可支配收入的9.3%，而在疫情發生之前，其水平為5.6%。在連續四個季度的負增長之後，家庭的可支配收入增加了1.3%。

國際貨幣基金組織（IMF）在1月份說，英國將成為七國集團中唯一一個在2023年出現萎縮的主要發達經濟體，部分原因是通貨膨脹率仍然高於10%。

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責任編輯：張瑋婷

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