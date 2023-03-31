【業績】希瑪眼科全年轉虧蝕2187.5萬元　不派息　深圳牙科業務營運已恢復到疫前水平

▲ 【業績】希瑪眼科全年轉虧蝕2187.5萬元 不派息

希瑪眼科 （03309） 全年盈轉虧，公司權益持有人應佔虧損2187.5萬元，相對2021年賺2186.1萬元。每股虧損1.77仙，不派息。期內，希瑪眼科收入17.3億元，按年升55.7%，而核心醫療服務的收益（包括提供眼科服務、銷售視力輔助產品及提供牙科及其他醫療服務）增長28.9%至14.3億元。毛利4.5億元，升25%，毛利率則由32.2%降至25.9%，跌6.3個百分點。

來自香港業務的收益增加1倍至11億元，收益率由48.9%升至63.7%，核心醫療服務收益亦增加48.1%至8.1億元。

希瑪眼科表示，受惠內地經濟活動在2023年第一季反彈，集團錄得非常強勁的收益增長，為今個財政年度的醫療業務發展奠定穩固的基石。

再者，COVID-19法規及中港兩地關卡的管控措施放寬，預期將即時對新收購的深圳牙科業務產生積極影響，根據今年最新初步營運數據，該業務已恢復到疫前水平。

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責任編輯︰梁浩碩