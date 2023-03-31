  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】希瑪眼科全年轉虧蝕2187.5萬元　不派息　深圳牙科業務營運已恢復到疫前水平

股市 16:46 2023/03/31

分享：

分享：

【業績】希瑪眼科全年轉虧蝕2187.5萬元　不派息

希瑪眼科 （03309） 全年盈轉虧，公司權益持有人應佔虧損2187.5萬元，相對2021年賺2186.1萬元。每股虧損1.77仙，不派息。期內，希瑪眼科收入17.3億元，按年升55.7%，而核心醫療服務的收益（包括提供眼科服務、銷售視力輔助產品及提供牙科及其他醫療服務）增長28.9%至14.3億元。毛利4.5億元，升25%，毛利率則由32.2%降至25.9%，跌6.3個百分點。

來自香港業務的收益增加1倍至11億元，收益率由48.9%升至63.7%，核心醫療服務收益亦增加48.1%至8.1億元。

希瑪眼科表示，受惠內地經濟活動在2023年第一季反彈，集團錄得非常強勁的收益增長，為今個財政年度的醫療業務發展奠定穩固的基石。

再者，COVID-19法規及中港兩地關卡的管控措施放寬，預期將即時對新收購的深圳牙科業務產生積極影響，根據今年最新初步營運數據，該業務已恢復到疫前水平。

【業績│燃氣股】華潤燃氣去年少賺26%、末期息大減兩成至0.9元　燃氣銷量增加5.3%

【業績｜醫藥】中生製藥去年盈利大跌近83%　末期息6港仙

責任編輯︰梁浩碩

港股 希瑪眼科（03309）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱物管股】世茂服務去年核心淨利潤倒退約61%　現金及現金等價物大跌逾76%

下一篇文章

【業績│燃氣股】華潤燃氣去年少賺26%、末期息大減兩成至0.9元　燃氣銷量增加5.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【港股市況】京東升逾5%、阿里巴巴升逾3%重上100關　恒指季結再升90點（不斷更新）
【港股市況】京東升逾5%、阿里巴巴升逾3%重上100關　恒指季結再升90點（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨升63點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨升63點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款