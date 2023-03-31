▲ 【業績│燃氣股】華潤燃氣去年少賺26%、末期息大減兩成至0.9元 燃氣銷量增加5.3%

華潤燃氣 （01193） 去年純利下跌26%至47.3億元，營業額增18%至943.4億元，期內經營現金流大減48%至43.5億元。潤燃每股末期息減少20%至0.9元，全年派息減少17%至1.05元。潤燃去年整體毛利率為19.2%，較去年下跌4.9個百分點，因銷售、分銷氣體燃料、相關產品及加氣站業務毛利率下跌。

燃氣銷售方面，潤燃去年燃氣總銷量增加5.3%至358.89億立方米，其中工業銷氣量錄得187.62億立方米，增長3%，佔集團銷氣量的52.3%；商業銷氣量錄得75.33億立方米，增長10%，佔比21%；而居民銷氣量則增長11%至84.97億立方米，佔比23.7%。

氣化率上升3.2個百分點至58.2%

集團在內地營運城市燃氣項目平均氣化率上升3.2個百分點至58.2%；期內新接駁住宅客戶增加15.7%至408萬戶。

截至去年底，潤燃註冊城市燃氣項目數已經達到273個，遍佈全國25個省份，其中包括：3個直轄市、15個省會城市，76個地級市。

累計投運加氫站7座

集團亦積極拓展清潔交通能源市場，年內新投運充電站39座，累計投運充電站171座，全年售電較去年同期增長20.6%至2.7億度；累計投運加氫站7座，累計批准建設及投運加氫站15座，分布於濰坊、襄陽、無錫、白城、武漢、泰州等。

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編輯：陳韻妍