【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決

▲ 印度法官在判決一宗謀殺案時，採用ChatGPT協助判決，創下印度司法史先例。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT風靡全球，各行各業都加以應用，就連法律界都加入。近日印度一名法官，就在判決一宗謀殺案時，採用ChatGPT協助判決，創下印度司法史先例。

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據紐約郵報報道，犯人Jaswinder Singh於2020年因涉嫌毆打他人及謀殺遭逮捕，法律審判也正進行中，Jaswinder Singh近日就提出緩刑要求。

法官Anoop Chitkara就在判決期間，詢問ChatGPT：「若襲擊者毆打被害人，應如何判決其保釋要求？」ChatGPT其後回答，若疑犯涉嫌暴力犯罪，如謀殺、涉及重傷害罪及酷刑，就有機會對社區造成危險且有逃走的風險。法官或不應提供保釋，或設定高額的保釋金，以確保被告未來將繼續出庭。ChatGPT也強調，「無罪推定」是司法系統的基本原則。

Anoop Chitkara參考了ChatGPT提供的資訊後，便決定駁回Jaswinder Singh的保釋申請。而是次為印度司法史上，首次有法官借用聊天機械人的協助，完成判決。

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責任編輯：曾曉汶

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