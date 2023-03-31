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【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決

科技 17:35 2023/03/31

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印度法官在判決一宗謀殺案時，採用ChatGPT協助判決，創下印度司法史先例。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT風靡全球，各行各業都加以應用，就連法律界都加入。近日印度一名法官，就在判決一宗謀殺案時，採用ChatGPT協助判決，創下印度司法史先例。

【AI應用】BuzzFeed以AI撰寫旅遊指南　用户可參與文章編輯

【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務

據紐約郵報報道，犯人Jaswinder Singh於2020年因涉嫌毆打他人及謀殺遭逮捕，法律審判也正進行中，Jaswinder Singh近日就提出緩刑要求。

法官Anoop Chitkara就在判決期間，詢問ChatGPT：「若襲擊者毆打被害人，應如何判決其保釋要求？」ChatGPT其後回答，若疑犯涉嫌暴力犯罪，如謀殺、涉及重傷害罪及酷刑，就有機會對社區造成危險且有逃走的風險。法官或不應提供保釋，或設定高額的保釋金，以確保被告未來將繼續出庭。ChatGPT也強調，「無罪推定」是司法系統的基本原則。

Anoop Chitkara參考了ChatGPT提供的資訊後，便決定駁回Jaswinder Singh的保釋申請。而是次為印度司法史上，首次有法官借用聊天機械人的協助，完成判決。

【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統

責任編輯：曾曉汶

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