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英去年第4季GDP修正後錄微增 避過經濟衰退

環球經濟金融 17:10 2023/03/31

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英國國家統計局（ONS）周五（31日）公布2022年最後一季的本地生產總值（GDP）修正數據，確認當地避過經濟衰退，而且有輕微增長。

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ONS指出，去年第4季GDP修正後錄得按年增長0.1%，較原先公布的0%增長輕微上升，而且確認英國避開陷入經濟衰退。去年第3季收縮亦下修，至0.1%。

根據英國定義，GDP連續兩季出現收縮，即代表當地出現經濟衰退。英國2022年第3季錄得收縮，如第4季再現收縮，將被視為經濟衰退。

ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan）表示，英國經濟2022年下半年表現較預期強，數據反映電訊業﹑建築業及製造業的表現勝於預期。

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摩根指英國家庭在上季儲蓄增加，而且受惠於政府的能源費用補貼，財政狀況有改善。同時，英國國際收支亦得益於英國企業在海外獲利增加，特別是能源企業，使赤字收窄。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，最新數據反映英國經濟存在韌力。不過，他指英國通脹率仍高企，達逾10%，理解眾多英國民眾仍然承受沉重財政及生活壓力。

侯俊偉指英國政府將持續作出困難決定，繼續打擊因烏克蘭戰爭引起的通脹高企，認為此舉將有助恢復經濟健康增長及降低民眾壓力。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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