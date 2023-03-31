  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為方便愛兒上學　家長客3.9萬租海之戀　業主享2.3厘租金回報

股樓投資 16:57 2023/03/31

分享：

分享：

有家長為了方便子女上學，不惜月花39,000元承租海之戀四房單位。利嘉閣地產譚健偉說，荃灣海之戀6座中層C室，實用面積1,149平方呎，四房套連工人套房間隔，外望汀九全海景，月租原叫價約43,000元，其後吸引家長客洽租，終累減約4,000元，以39,000元租出，實用呎租約33.9元。 

譚健偉透露，租客為了遷就兒子方便上學，鎖定荃灣西屋苑的三房或四房大單位，其後見上址景觀開揚，交通方便，而且與區內三房及四房戶租金相距不大，故睇樓後即爽快決定租入單位。 

據悉，業主2017年以約2,050.1萬元一手向發展商買入單位，以月租39,000元計，租金回報率約2.3厘。代理說，屋苑本月暫錄3宗租賃成交，現時有約2個同類放租盤，入場租金由39,000元起。 

同場加映【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

利嘉閣 海之戀 荃灣 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【珠璣人生@iM網欄】「亮志計劃」--為非華裔學童點亮志向之光

下一篇文章

【大行報告】大摩：淨債務增加 下調嘉里建設目標價至25元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國早前公佈7500美元電車稅收抵免 Tesla Model 3 或未能受惠
美國早前公佈7500美元電車稅收抵免 Tesla Model 3 或未能受惠
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款