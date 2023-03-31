為方便愛兒上學　家長客3.9萬租海之戀　業主享2.3厘租金回報

有家長為了方便子女上學，不惜月花39,000元承租海之戀四房單位。利嘉閣地產譚健偉說，荃灣海之戀6座中層C室，實用面積1,149平方呎，四房套連工人套房間隔，外望汀九全海景，月租原叫價約43,000元，其後吸引家長客洽租，終累減約4,000元，以39,000元租出，實用呎租約33.9元。

譚健偉透露，租客為了遷就兒子方便上學，鎖定荃灣西屋苑的三房或四房大單位，其後見上址景觀開揚，交通方便，而且與區內三房及四房戶租金相距不大，故睇樓後即爽快決定租入單位。

據悉，業主2017年以約2,050.1萬元一手向發展商買入單位，以月租39,000元計，租金回報率約2.3厘。代理說，屋苑本月暫錄3宗租賃成交，現時有約2個同類放租盤，入場租金由39,000元起。

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