【業績｜醫藥】中生製藥大插7%　去年盈利大跌近83%　末期息6港仙

▲ 【業績｜醫藥】中生製藥去年盈利大跌近83% 末期息6港仙

中生製藥 （01177） 去年收入按年升7.1%至287.8億元（人民幣‧下同），盈利大跌82.6%至25.4億元，經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤按年升16.4%至29.9億元。

中生製藥周一（4月3日）曾一度跌穿4元，低見3.98元，現大插7.3%，報4.08元。

公司建議派發末期股息每股6港仙。連同已派發中期股息每股6港仙，全年合共派發股息每股12港仙。

期內，五年內上市產品的新產品收入按年升19.8%至125.1億元，佔收入43.5%，抗腫瘤用藥收入按年升14.3%至91.9億元，佔收入31.9%，創新藥收入按年升20%至67.5億元，佔收入達23.5%。肝病用藥之收入約38.4億元，佔收入約13.3%，較去年增長約15.4%。外科╱鎮痛用藥之收入約48.8億元，佔收入17%，較去年增長約2.8%。

展望未來，集團表示，目前創新轉型已進入收穫期，未來3年將推出10餘款創新藥產品，40餘款在研創新藥有機會在2030年或之前上市，進一步推動集團高質量發展，實現2030年千億港元的營收目標。

另外，仿製藥是本集團維持穩定的基石業務。目前，集團年收入人民幣5億以上的仿製藥產品 （剔除獨家產品）均已納入集採範圍，尚未納入集採範圍的仿製藥存量業務已經見底，集採風險基本出清。

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編輯：姚卓然

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