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CCL指數按周升1.11%　屬去年10月後23周新高　

股樓投資 17:08 2023/03/31

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報168.35點，按周升1.11%，指數創23周新高，重上2022年10月水平。CCL一周升一周跌，走勢反覆上升。今周指數仍未反映矽谷銀行倒閉事件，市場受到利好利淡消息干擾，預計短期樓價繼續呈反覆向上格局。

本周八大樓價指數齊升，是升市14周以來第3次，整體樓價升勢持續。CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%。近期新盤熱賣，對香港二手樓價的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.07點，按周升1.04%，連升3周共2.41%。CCL(中小型單位)報167.59點，按周升1.08%，連升6周共5.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)持續上升，同樣重上2022年10月水平，但近3周升幅時大時小，升勢反覆。CCL(大型單位)報172.22點，按周升1.28%。3月美國議息前，豪宅樓價一周升一周跌，反覆波動。

四區方面，新界東CCL_Mass報182.13點，按周升1.54%，指數重上2022年9月水平。九龍CCL_Mass報164.36點，按周升1.44%，連升3周共2.55%。港島CCL_Mass報171.03點，按周升0.67%。新界西CCL_Mass報154.33點，按周升0.51%，連升4周共2.74%。九龍、港島及新界西樓價同樣重上2022年10月水平。

以正式買賣合約日期計，2023年首季CCL升7.39%，CCL Mass升8.16%，CCL(中小型單位)升8.30%，CCL(大型單位)升3.34%。豪宅樓價升幅相對落後。港島升9.70%，九龍升9.01%，新界東升7.13%，新界西升6.13%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市。

今天(2023年3月31日)公佈的指數，根據2023年3月20日至3月26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2023年3月6日至3月12日簽臨時買賣合約，是2023年2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階後第2周的市況，以及2023年2月28日政府宣布3月1日起全面撤銷口罩令後第1周的市況。

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撰文 : 蔡子俊

樓價 CCL 中原地產 私人屋苑

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