英國宣佈加入跨太平洋夥伴關係全面進步協定 將削減汽車 烈酒和乳製品關稅

英國周五(31日)表示，它已經同意加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP），其是一個由11個國家組成的跨太平洋貿易協定，其中包括日本和澳洲。

首相辛偉誠Rishi Sunak及其辦公室稱此舉是英國脫歐以來最大的貿易交易。



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辛偉誠在一份聲明中說：「加入CPTPP貿易集團使英國處於一個充滿活力和不斷增長的太平洋經濟體集團的中心，」他補充說，這項交易表現了 「我們在英國脫歐後的自由所帶來的真正經濟利益。」

英國在2020年脫離歐盟後，一直在尋求建立全球貿易關係，並期待著向地理上遙遠但快速增長的經濟體傾斜。

CPTPP的其他成員包括文萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。英國是加入該集團的第一個新成員。

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成員資格將補充英國與大多數成員國現有的雙邊自由貿易協定（FTAs），並為企業提供額外的貿易條款選擇。

貿易協議的總體影響將是溫和的。英國表示，協議將削減汽車、烈酒和乳製品的關稅，從長遠來看，每年將促進經濟增長18億英鎊（22億美元）--隨著更多國家加入該協議，這一數字還可能上升。

易觀國際的貿易政策和戰略合夥人瓊斯 Sally Jones說：「預計環太平洋地區的增長速度將是歐洲的兩倍，因此英國企業應該考慮他們的區域存在，CPTPP讓這一切變得更加容易，而且隨著更多國家的加入，CPTPP只會變得更大。」

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責任編輯：林衛