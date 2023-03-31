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【人工智能AI】彭博研究人員推BloombergGPT　專攻金融界大型語言模型

Hot Talk 16:23 2023/03/31

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【人工智能AI】彭博研究人員推BloombergGPT　專攻金融界大型語言模型

金融信息平台龍頭彭博Bloomberg發布研究論文，介紹擁超過500億參數的大型語言模型（LLM）BloombergGPT，並指BloombergGPT屬大規模生成人工智能（AI）模型，專門針對各種金融數據進行訓練，以支持金融行業各種自然語言處理（NLP）任務。

彭博指，基於大型語言模型（LLM）AI已經在許多領域展示令人興奮的新應用，然而，金融領域複雜性和獨特術語下，有必要發展一個專門領域模型，而BloombergGPT反映這項新技術也在金融行業開發及應用邁出了第一步。

改進現有金融NLP任務

彭博稱，該模型將協助公司改進現有的金融NLP任務，例如情感分析、命名實體識別、新聞分類和問答等。此外，BloombergGPT 將帶來新機會，有助整理彭博終端機上大量數據，以更好地幫助公司的客戶，同時將 AI 潛力帶入金融領域。

報告顯示，該模型依托彭博大量金融數據源，構建一個3630億個標籤的數據集，支持金融行業內的各類任務。該模型在金融任務上的表現遠超過現有模型，且在通用場景上的表現與現有模型也能一較高下。

彭博稱，會將這些數據添加到公共數據集中，以創建一個擁有超過7000億個標籤的大型訓練語料庫。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：李哲毅

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