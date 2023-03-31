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【香港零售】港2月零售業銷貨值升31.3%　遠超市場預期的15%

商業 16:38 2023/03/31

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政府統計處今（31日）發表最新的零售業銷貨額數字，2023年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，較去年同月上升31.3%，遠超市場預期的15%；而2023年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升29.6%，同樣遠超市場預期的16%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年首兩個月合計的銷貨額與2022年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升62.6%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升13.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.4%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.1%）；服裝（上升47.4%）；百貨公司貨品（上升10.4%）；藥物及化妝品（上升22.4%）；汽車及汽車零件（上升49.3%）；燃料（上升14.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升40.4%）；中藥（上升51.1%）；書報、文具及禮品（上升45.2%）；以及眼鏡店（上升53.2%）。

政府發言人表示，隨着消費氣氛繼續改善及訪港旅客人數大幅回升，零售業總銷貨價值在2月按年急升，去年比較基數低亦是部分原因。將2023年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值按年明顯上升17.3%。展望未來，發言人指出零售業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊的復甦。

【香港零售】香港零售管理協會：零售市道需時復甦

【香港零售】零售業銷貨值升7%　分析：旅客帶動消費

記者：楊嘉軒

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