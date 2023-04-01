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【營銷小貼士】營銷「黃金Formula」難定奪　Meta專家教路搶奪客群「心佔率」

16:00 2023/04/01

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社交媒體近年成為各大小品牌的重要營銷戰場，但如何才有成效？有行內專家坦言，世界變化得太快，難以定奪「黃金Formula（公式）」。但表現優秀的營銷效果，通常都是制定最合適業務的策略，才能精準地搶奪客群的「心佔率」，為業務帶來增長。

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【文化式微】環保華服設計師盼傳承手藝　品牌注入創新可持續元素

在廣告、營銷和品牌管理領域，擁有超過20年經驗的Meta大中華區行業總監兼主管林慧敏（Anita）接受本報專訪時，提到她曾經歷過廣告業界的各個階段，由報紙和刊物媒介進行宣傳，到現時社交媒體成為重要的營銷渠道，坦言不論是消費者習慣，抑或是廣告市場的走勢，變化都極大。

Anita憶述：

過往的宣傳手法比較單向，將想要推銷的產品或方案，直接灌輸予大眾；但現時年輕一代，比較重視品牌如何透過互動和服務達到他們的需求，因此互動性強的數碼營銷方式，會較貼近現今的市場需要。

她補充，目標受眾的Eyeball（眼球注視）、接觸點（Touchpoint）在哪裏，企業就應要在相關地方，利用合適方法，去展示他們的產品及服務，才會讓大眾得悉品牌的存在。

舉例，以往全港8、9成人都是在傳統電視收看節目，當時大部分企業都會專注於電視廣告；而現時香港人手執至少一部智能手機，所以目前對於企業來說，最直接的營銷手法，就是透過網絡與目標消費客群進行互動。

Meta大中華區行業總監兼主管林慧敏提到，世界變化急速且複雜，沒有一個既定格式可以定奪營銷「黃金Formula」。（黃建輝攝）

不過，廣告方案千百種，消費者習慣又不斷演變，企業如何才可以做到完美的營銷策略？Anita笑言，世界變化急速且複雜，沒有一個既定格式可以定奪「黃金Formula」。企業首要做的事，就是必須先了解清楚自身營銷目的、客群及定位，再針對消費者行為，來選擇適合的營銷方案。

滙豐香港夥COLLAR　拍Reels吸年輕觀眾

她以滙豐香港為例，該企早前為了拓展目標受眾範圍，與18至34歲的千禧世代和Z世代建立更牢固的聯繫，透過年輕人之間最流行的短篇影片模式進行廣告推廣，「當時滙豐香港代言女團COLLAR拍攝跳舞Reels，再讓用戶套用濾鏡跟着COLLAR跳舞，從而引起年輕目標觀眾的目光，並吸引他們成為新客戶。」據Meta提供的資料顯示，活動最終錄得145萬Reels觀看次數，以及接近3.2萬次互動，成功吸引外界目光。

    點擊圖片放大

Anita補充，短篇影片將會是2023年社交媒體重點趨勢之一，相信企業若緊貼趨勢並加以善用，絕對能為業務帶來增長。她稱，短篇影片之所以較引人注目，主要是人的專注力較短，

人類的專注力只有8秒，甚至比金魚的9秒還要短。

而且她又察覺到，現時普遍人會出現「70-20-10」的影音觀看行為，即70%發生在on the go，在等車、搭車等移動過程中快速地瀏覽影片，所以短篇影片的吸引力更高。

惟Anita強調，雖然短篇影片較適合這個「速食」又資訊爆炸的社會，但並不代表長影片已沒有影響力。她指，除了上述提到的70%，其實還有20%會lead forward，願意花多一點時間可進一步與影片進行互動；也會有10%是lean back，坐下來慢慢觀賞，如睡覺前的時間，用戶會願意看較長的影片廣告。她重申：「所以不論短影片或長影片，最重要的還是要看企業如何演繹這個故事，好看的自然會想追住看。」

【疫後行銷】發掘客群特徵推個人化產品　OMO忌看輕綫上資源

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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