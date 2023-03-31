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【網絡安全】網上駭客超出想像 記住三大要訣即可保護戶口

理財智慧 15:50 2023/03/31

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網上駭客愈來愈多，除了保護個人物品外，網絡安全亦不可以忽視。記住「強化、保護、舉報」三大要訣，便可以保護個人的戶口。

強化密碼保護您戶口

細心想想你的網上密碼是否都是容易記的吮碼，例如「123456」或是你的生日日期出世年份等，雖然這些密碼會較易記得，但同時亦容易被駭客撞破，故此密碼需要較複雜，例如加上英文字母及大細階，標點符號等，要記得定期更改高強度的密碼。

保護個人敏感資料

在網絡世界的資訊不一定全部都是真的，所以當遇上任何人向你提問有關個人的銀行戶口資料，如網上理財密碼，一次信密碼，信用卡資料等都需要提及警覺性，不要向第三者透露任何個人資料，防不法之徒盜取這些資料，令您遭受財務損失。

舉報任何可疑活動

在網絡上遇上有懷疑的地方，一定要向相關銀行查詢，不要輕易提供個人的資料，並作出舉報。

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責任編輯：陳玉蓮

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