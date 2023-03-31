【創科發展】支持年青創業家　JUMPSTARTER環球創業比賽疫後增3大領域

據香港投資推廣署去年所做的初創企業（Startup）統計調查顯示，香港初創公司的數量及其僱員人數均創歷史新高，共3,985家初創公司及僱用了近1.5萬名員工。

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為了支持及鼓勵年青創業家實踐其抱負和夢想，阿里巴巴集團於2015年啟動一項名為「阿里巴巴創業者基金」（Alibaba Entrepreneurs Fund，AEF）的非牟利項目，讓年青企業家大展拳腳。

截至2023年3月31日，AEF已投資超過60家公司，涉資逾1.2億美元（約9.4億港元），並帶動共同投資超過25億美元（約196億港元），涵蓋生物科技、金融科技、教育科技、醫療保健、綠色及可持續科技等多個範疇。

作為AEF下的非牟利項目，JUMPSTARTER為一眾創業家及年輕人而設的創業平台，銳意發掘及展示具實力的初創企業，提供高成效的人際網絡機會，讓他們從香港出發，實現創業夢想。為了迎合創科的爆發性發展，JUMPSTARTER 2023環球創業比賽新增3個領域，分別是生物科技／生命科學、工業4.0和Web 3.0。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，冀透過JUMPSTARTER令香港整體社會重視及支持年輕人從事創科工作。周駱美琪又稱，希望見到更多創科技術，例如Web 3.0，應用在市民的生活上，便利民眾。

香港上海滙豐銀行有限公司工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯回應傳媒提問時表示，在創科發展上，香港與大灣區其他城市並非互相競爭，而是互補優勢，一同促進整個大灣區發展。方嘯又指，就創新科技而言，香港和大灣區其餘城市分別扮演著「由0到1」和「由1到100」的角色，意指香港擅於研發技術、創造新概念，而大灣區其餘城市則有足夠資源將創新技術「商品化」（Commercialisation），然後推出市場。

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記者：楊嘉軒

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