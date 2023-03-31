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【Tesla業務】太陽能屋頂安裝率被爆未達標　Tesla堅決否認

科技 16:26 2023/03/31

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能源和自然資源諮詢公司Wood Mackenzie報告指，礙於行業競爭激烈，Tesla未能實現其安裝太陽能屋頂的目標。

Tesla於2016年以26億美元收購美國最大太陽能發電公司SolarCity，野心勃勃地進入太陽能發電巿場。惟好景不常，能源和自然資源諮詢公司Wood Mackenzie昨（30日）發表的報告指，礙於行業競爭激烈，Tesla未能實現其安裝太陽能屋頂的目標。Tesla隨即否認相關指控。

【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛

【召回Tesla電動車】Tesla Model Y椅背未固定　同月二度召回車輛

Wood Mackenzie報告顯示，Tesla在2022年的太陽能屋頂安裝數量為平均每周21個，只佔公司2021年期望每周安裝1,000個目標的2%。外媒CNBC昨在Twitter帳號報道有關數據後，Tesla在貼文下留言回覆：「此報道很大程度不正確」，否認了安裝量不乎預期的說法。

Wood Mackenzie又指，公司對Tesla太陽能業務的分析基於多個州的數據，但專注顯示最大巿場，即加州的資料，主要因為Tesla大多數太陽能屋頂都安裝在該州。Wood Mackenzie強調報告：「描繪了一幅精確的全國業務圖片」。

報告顯示了Tesla在太陽能發電市場所面對的挑戰，Wood Mackenzie分析師Max Issokson認為，另一企業GAF Energy的太陽能屋頂系統更容易被廣泛採用；而Tesla的優勢在於該企能簡化太陽能屋頂的安裝程序，助拓闊客源。

【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假

責任編輯：歐朗欣

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