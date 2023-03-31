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【大行報告】高盛：管理層對業務前景樂觀 領展或有租金改善趨勢 上調至「買入」

股樓投資 19:05 2023/03/31

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高盛表示，領展（00823）管理層對業務前景保持樂觀態度，認為不同地區的各個受疫情影響項目恢復至穩定，後續或會有租金改善趨勢。該行將對領展評級由「中性」上調至「買入」，但對其2023至2025年度每基金單位分派預測均下調8%，目標價由66.96元降至64.6元。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

該行指出，公司在完成供股後，集團資產負債表的資本重組，淨債務佔總資產的比例降至20%以下，同時剩下約100億元額外流動資金。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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領展管理層亦稱，對公司在香港租金調整取得中至高個位數的百分比正增長有信心，而內地零售組合則預計，今年客流量和租戶銷售額將逐漸恢復至2019年水平的八至九成，租金將實現單位數的正增長。

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責任編輯：鄭昊彤

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領展房產基金（00823） 目標價 買入 港股 供股 大行報告

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