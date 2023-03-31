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【大行報告】瑞銀：中國需求支持銷售及利潤回升 開始看好申洲國際

股樓投資 17:15 2023/03/31

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瑞銀表示，開始看好申洲國際（02313），預計運動服裝在中國的需求增長將支持其銷售增長和預期的利潤率回升，特別是中國產能。以現金流貼現率計，該行將其目標價由95元上調至105元，評級由「中性」升至「買入」。申洲國際周五（31日）收報82.4元，升幅6.6%。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

該行下調集團今年盈測1.4%，以反映今年上半年較弱的環境及預期下半年將有明顯復甦。不過，該行將2024及25年的盈測上調3%至4%，以考慮到更強勁的銷售和利潤率恢復預期。


 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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該行指，集團的中國主要客戶的庫存問題在今年第一季正在緩解，銷售亦恢復增長趨勢，認為中國消費趨勢的恢復和消費者對增加體育相關支出的偏好，將利好集團的訂單。

 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 大行報告 申洲國際（02313）

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