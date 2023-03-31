【大行報告】大摩：淨債務增加 下調嘉里建設目標價至25元

摩根士丹利表示，由於嘉里建設（00683）淨債務增加，以及上市聯營嘉里物流（00636）最新市值及下調租金預測，將對基本情況下的目標價由28元下調至25元，並予「增持」評級，而牛市及熊市情況下的目標價則分別為37及13元。嘉里建設周五（31日）收報20.05元，跌幅3.1%。

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該行對公司今年每股盈利預測大致保持不變，但因其發展物業入賬及租金收入下降，部分亦被利息資本化增加所抵銷，下調對公司明年每股盈測6%。該行預期今年公司派息持平，達1.35元，低於原先預期按年增長4%至1.4元。





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嘉里建設早前公布去年全年業績，期內營業額145.9億元，按年跌4.8%。純利27.55億元，按年跌73.4%；每股盈利1.9元。派每股末期息0.95元，加上中期股息每股0.4元，全年合共每股派息1.35元。

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責任編輯：鄭昊彤