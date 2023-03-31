  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩：淨債務增加 下調嘉里建設目標價至25元

股樓投資 16:19 2023/03/31

分享：

分享：

摩根士丹利表示，由於嘉里建設（00683）淨債務增加，以及上市聯營嘉里物流（00636）最新市值及下調租金預測，將對基本情況下的目標價由28元下調至25元，並予「增持」評級，而牛市及熊市情況下的目標價則分別為37及13元。嘉里建設周五（31日）收報20.05元，跌幅3.1%。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

該行對公司今年每股盈利預測大致保持不變，但因其發展物業入賬及租金收入下降，部分亦被利息資本化增加所抵銷，下調對公司明年每股盈測6%。該行預期今年公司派息持平，達1.35元，低於原先預期按年增長4%至1.4元。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

嘉里建設早前公布去年全年業績，期內營業額145.9億元，按年跌4.8%。純利27.55億元，按年跌73.4%；每股盈利1.9元。派每股末期息0.95元，加上中期股息每股0.4元，全年合共每股派息1.35元。

 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
港股 嘉里 大行報告 嘉里建設（00683） 嘉里物流（00636）

上一篇文章

為方便愛兒上學　家長客3.9萬租海之戀　業主享2.3厘租金回報

下一篇文章

H&M公佈第一財季利潤為7.25億克朗 按年上升2.6億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國早前公佈7500美元電車稅收抵免 Tesla Model 3 或未能受惠
美國早前公佈7500美元電車稅收抵免 Tesla Model 3 或未能受惠
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款