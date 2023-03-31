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【投考公務員】綜合招聘考試明起接受報名 暫定6月3日考試

理財智慧 15:32 2023/03/31

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政府宣布新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試今日起接受報名，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可以報考，截止報名日期為4月13日下午5時，測試暫定於6月3日或6月內舉行。

公務員事務局表示，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士必須具備有效綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪考試。持有大學學位、符合申請學位或專業程度公務員職位所需專業資格、將於2022至23學年獲取大學學位資格者方可報考。申請人無論過往曾否參加由公務員事務局舉辦、或在個別局和部門公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，方會獲考慮聘用。 

綜合招聘考試和《基本法及香港國安法》測試詳情已上載至公務員事務局網頁。

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責任編輯：陳玉蓮

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