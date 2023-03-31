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【TSLA】馬斯克據報計劃4月前往中國 尋求與總理李強會晤
Hot Talk 15:38 2023/03/31
據外電消息報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）計劃最快於4月前往中國，與時任中國總理李強會晤。若是次會面成事，將為馬斯克自新冠疫情後首次前往中國。
Tesla及國務院未有回應。中國為Tesla第二大市場，集團最大電動車廠建於上海。
近期，中國官方不斷約見企業領袖，例如中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清會見滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）一行，以及渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）一行，討論在華經營發展等議題。
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記者：宋佩恩
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