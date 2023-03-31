【新手爸媽】出生及死亡登記電子服務今日推出

過去若有新生嬰兒出生，不少準新手爸媽都需要在短時間內為嬰兒處理出生登記。不過科技進步，入境事務推出全新電子服務，讓合資格申報人在網上完成出生或死亡登記程序，並經郵遞方式收取相關證明書，無須前往登記處辦理手續，《2023年生死登記（修訂）條例》正式於今日生效。



修訂條例實施當日，辦理出生和死亡登記電子服務同步推出。新生嬰兒的父親或母親如屬香港永久性居民，便可於其婚生子女出生後42天內在網上遞交辦理出生登記的申請。若父母需領取子女的出生證明書，可在網上一併申請，並選擇透過郵遞方式收取證明書，以及經網上繳交費用。辦理死亡登記電子服務只適用於自然死亡個案，申報人須於辦理死亡登記的14日法定期限內在網上遞交申請。申報人如需領取死亡證明書，可於網上一併申請，並選擇以郵遞方式收取證明書和網上繳費。

入境處表示，修訂條例將死於自然個案辦理死亡登記的法定期限由24小時延長至14日，同時免除出生和死亡登記申報人須親身前往登記處的要求，為引入辦理出生和死亡登記電子服務提供法律基礎。

整個登記程序可於入境處流動應用程式、入境處網頁或香港政府一站通網頁完成。入境處提醒，合資格申報人須預先登記成為「智方便+」用戶，才可作出具法律效力的個人數碼簽署。

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責任編輯：陳玉蓮