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女星桂莉芙柏德露滑雪撞人案脫罪 獲象徵賠償1美元

環球社會熱點 15:30 2023/03/31

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荷里活女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）被控2016年滑雪期間，撞傷一名七旬男子後不顧而去。該男報稱因意外腦損傷而入稟索償30萬美元（約234萬港元），桂莉芙柏德露反訴。法院周四（30日）裁定桂莉芙柏德露無罪，她可獲得1美元的象徵式賠償，並由原告男子支付訴訟費。

特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？ 【下一頁】

案情指，桂莉芙柏德露2016年於美國猶他州一個度假村滑雪，撞到76歲退休視光師桑德森（Terry Sanderson）。

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桑德森聲稱桂莉芙柏德露撞到他後就滑走了，而他跌倒在雪地上昏迷不醒，並出現肋骨骨折，事後更因意外出現腦創傷。

但桂莉芙柏德露卻指，事發時她帶兩名孩子滑雪下坡時，是桑德森撞傷她的背部，自己一度以為遭對方性侵。她表示自己滑走時，桑德森神智清醒並有向她道歉。

案情爭論點在於滑雪運動禮儀，雙方都堅稱自己是滑降者，因此有雪道先行權。

特朗普料成首位遭刑事起訴前總統 痛斥政治迫害 【下一頁】

陪審團商議3小時，最終認為桑德森需就意外負全責，判他需向桂莉芙柏德露賠償1美元及訴訟費。桑德森坦言對判決感失望，並指桂莉芙柏德露因名人身份在法庭有優勢。

桂莉芙柏德露滿意裁決，並指如默許虛假聲明只會損害其誠信。

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責任編輯：鄭錦玲

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