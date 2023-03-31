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【業績｜生科股】康龍化成大插17%　去年少賺17%　末期息派0.3人幣、每10股增發5股

股市 14:54 2023/03/31

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【業績｜生科股】康龍化成去年少賺17%　末期息派0.3人幣、每10股增發5股

康龍化成 （03759） 去年利潤約為13.7億元（人民幣‧下同），按年減少約17.2%。收益約102.7億元，按年增加37.9%。同時，公司派發末期息每10股股份人民幣3元，並自儲備中向全體股東每10股現有股份增發5股新股份。

康龍化成大跌17%，報33.3元，創逾四個月低。

公司表示，新業務雖還在投入期但能力建設和整合已初步完成，未來將逐步體現對集團業績的貢獻。利潤增長在新業務的投入階段有一定程度的延緩，毛利率達到36.5%，較去年同期上 升0.6個百分點；非《國際財務報告準則》下，經調整淨利潤為18.3億元，按年增長25.5%。

年內，公司在手訂單保持良好的增長趨勢，公司在手訂單較2021年底增長約30%。同時，公司積極拓展客戶群，去年引入了約800家新客戶，來自北美客戶的收入佔64.7%，來自歐洲客戶（含英國）的收入佔14.5%，來自中國客戶的收入佔18.3%。

下調債券換股價　額外多增共2470萬H股

另外，由於公司的分紅及增發股份計劃推出，會觸發其第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券換股價的調整，從而導致可轉換債券項下可轉換及可發行的H股增加。

因此，第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券的換股價將分別由每股H股166.42港元進一步調整至每股H股110.32港元及由每股H股152.32港元進一步調整至每股H股100.97港元。

公司尚未償還的第一批美元債券本金為300百萬美元，第二批人民幣計價美元債券本金為人民幣1,916百萬元。假設悉數轉換，未償還第一批美元債券轉換及發行的H股將由約928萬股H股增至約2109.9萬股H股，而未償還第二批人民幣計價美元債券轉換及發行的H股將由1013.8萬股H股增至約2304.3萬股H股。額外H股股份的總數為2472.2萬股H股。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

港股 康龍化成（03759） 債券 H股
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