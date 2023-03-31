【新股IPO】內地物流商京東產發遞表上市　盈利去年增49%、收入升1.9倍

▲ 【新股IPO】內地物流商京東產發遞表上市 盈利去年增49%、收入增1.9倍

從京東 （09618） 分拆、主營物流業務的京東產發來港上市，集團去年盈利按年增48.5%至22.2億元（人民幣，下同）；經調整盈利按年增38.5%至31.1億元。與京東工業一樣，美銀，高盛，海通國際亦為京東產發聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

京東產發收入來源於提供基礎設施解決方案；基金管理服務；以及開發服務。集團去年收入按年升1.9倍至23.2億元，整體毛利率按年增6.3個百分點至70.6%。

值得留意的是，集團去年其他收入及收益淨額大增，其按年升30.8%至41.4億元；其中包括投資物業公允價值變動按年增22.1%至36.1億元，以及3.6億元出售項目公司收益、政府補助、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產與負債的公允價值變動損益；以及外匯收益。

京東產發自2007年開始營運，2014年首個「亞洲一號」大型智能倉庫在上海啟動。截至去年底，京東產發資產管理規模937億元，總建築面積2330萬平方米，按建築面積計，為亞洲排名第三、中國第二大。

海外市場方面，共有25個項目，當中20個位於印尼，英國及越南各兩個，荷蘭1個。

集團預期集資額將用於未來一年至三年擴張進一步擴展其中國基礎設施資產網絡，重點關注核心地理位置及戰略物流節點，又強化海外市場網絡，提升解決方案，以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩