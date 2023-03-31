【AI應用】BuzzFeed以AI撰寫旅遊指南　用户可參與文章編輯

▲ BuzzFeed近日更進一步，以AI協助撰寫整篇旅遊指南，更由非編輯部的員工負責編寫文章。

美國網絡新聞媒體公司BuzzFeed年初宣布，以人工智能（AI）企業OpenAI旗下工具協助撰寫文章，並推出首個AI生成小測系列，將用户輸入數據轉化成個人化回覆。而BuzzFeed在近日則更進一步，以AI協助撰寫整篇旅遊指南，更由非編輯部的員工負責編寫文章。

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外媒《Futurism》發現，BuzzFeed已發布超過40篇以搜尋引擎優化（SEO）為基礎的旅遊指南，其中目的地點包括摩洛哥、斯德哥爾摩和新澤西州開普梅等。BuzzFeed在其AI機械人Buzzy的簡介中指出，旅遊指南由人類提供資料，並以Buzzy協助撰寫。每篇文章頂部均會顯示該內容為Buzzy和人類合作編撰，而編輯人員則是負責公司業務的員工和銷售人員。

報道又指，旅遊指南內容平淡且相似，大部分文章均含有相同字眼，如在反問句前加入「now, I know what you’re thinking」和在幾乎每一篇文章中加入「hidden gem」。

是次為實驗 盼以新方法讓公眾參與

BuzzFeed發言人Juliana Clifton向《Futurism》透露，以AI生成文章是為實驗AI能在多大程度上協助非作家寫作。早前，公司先向非編輯部門傳送內部問卷，要求員工建議一些被低估的旅遊地點，然後將回覆輸入至AI系統，再將其發布。

另外，外媒《The Verge》在報道中指出，創作小測的Buzzy支援獨立作者頁面「As Told to Buzzy」，並提供國際化的語言選項。Juliana Clifton指，當讀者回覆有關旅遊的問卷後，公司會以AI工具撰寫相關文章，再由負責編輯工作的員工檢查，最後以類似「Add Yours」形式發布。

Juliana Clifton表示，BuzzFeed正在試驗新方法的可行性，期望允許仼何人，不論有無寫作或內容創作背景，均可在公司網頁上貢獻想法。

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責任編輯：歐朗欣

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