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芬蘭即將加入北約 申請終通過土耳其國會

環球政治 14:41 2023/03/31

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土耳其國會周四（31日）一致通過，支持芬蘭加入北約（NATO）。芬蘭成為北約成員最後阻礙已消除，相信將在24小時內正式加入北約，成為北約第31個成員國。

【俄烏戰爭】普京稱中俄無軍事結盟 批美國建立新軸心 【下一頁】

繼匈牙利周一（27日）同意後，土耳其成為最後一國支持芬蘭加入北約。周四土耳其國會投票通過後，芬蘭政府發聲明指加中北約有助加強國家及地區安全，維持芬蘭穩定。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在社文平台發文，表示作為北約成員之一，芬蘭會為安全作出貢獻，成員國互相保護。馬林稱現時將支持瑞典，一同成為北約成員國。總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）亦表明，芬蘭準備好加入北約。

【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援 【下一頁】

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）大讚土耳其國會決定，歡迎對方完成批准芬蘭加入的程序，指此舉將使北約更加強大及安全。芬蘭將在7月於立陶宛舉行的北約峰會上，首次以成員國身份出席。

北約歡迎任何國家加入，但前提需要全體成員國支持。芬蘭去年提交加入申請後，除匈牙利及土耳其外的成員國均在兩周內表明支持。一同申請加入的瑞典則仍待土耳其國會支持。

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責任編輯：吳漢培

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