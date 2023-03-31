【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務

人工智能（AI）製圖在全球大熱，但同時卻引來倫理、版權問題等的爭議，甚至令AI繪圖平台遭到濫用。AI繪圖平台Midjourney近日就宣布，不再提供免費試用版予公眾使用。外媒就指出，因Midjourney服務遭濫用，而終止免費服務；但該企就強調，主因是免費服務流量過大，影響付費用戶，才決定終止Midjourney免費版。

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華盛頓郵報報道提及，因服務遭濫用，Midjourney決定停止開放免費使用。惟Midjourney行政總裁David Holz則向The Verge說明，表示終止免費版並不非因出現大量假圖，而是因為大量用戶使用免費服務，影響付費用戶權益。

該企懷疑有大量中國用戶，採用「假帳號」使用其免費服務取得AI生成相片，導致流量過大並且造成付費版用戶服務斷線，因此才決定終止免費試用服務。

作為熱門AI繪圖平台的Midjourney，經常被人濫用，甚至被用於製造Deep Fake照片。日前Twitter就流傳一張教宗方濟各（Pope Francis）身穿知名品牌巴黎世家（Balenciaga）價格超過3,500美元的白色蓬鬆繫腰外套，其後外媒發現是有人利用Midjourney生成的相片，引起大眾譁然。

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責任編輯：曾曉汶

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