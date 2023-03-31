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【盈警｜內房】合景泰富大瀉15%　仍在落實2022年度全年業績　發盈警料去年轉蝕最多近99億元人幣

股市 13:55 2023/03/31

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【盈警｜內房】合景泰富大瀉15%　仍在落實2022年度全年業績　發盈警料去年轉蝕最多近99億元人幣

合景泰富 （01813） 發盈警，預期年內由盈轉虧，蝕約96億元至約98.5億元（人民幣‧下同），而2021年同期則錄得年內利潤約25.6億元。同時，公司原於今日公布業績，卻在公告同時表示，公司仍在落實2022年度的全年業績。

合景泰富周五（31日）大跌15.2%，報1.28元。

合景泰富表示，持續及長時間的新冠肺炎疫情於2022年對中國房地產市場造成重大影響，導致建設進度延遲及置業者信心減弱，以致集團年內之物業銷售及交付面積下降。集團已採取若干行動以改善銷售情況，包括於若干項目推行減價促銷。此外，包括車位及公共租賃房等一些低毛利或負毛利之若干物業亦於年內交付。

因以上所述，集團於截至2022年12月31日止年度亦錄得毛損約20.96億元，而2021年同期則錄得毛利約50.46億元。。

此外，集團之子公司及合營企業之在建物業及持作銷售用途的竣工物業之合計減值虧損約30.4億元。集團之子公司及合營企業之投資物業公允值虧損合計約17.09億元。由於未使用之稅務虧損即將到期，集團之子公司及合營企業之遞延稅項資產撇帳合計約12.7億元。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

 

合景泰富集團（01813） 合景泰富 內地物業 盈警 港股
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