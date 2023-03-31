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【業績｜內房】合景泰富去年淨虧損92.4億人幣、負債比率161.8%　222億債務須於一年內償還

股市 23:18 2023/03/31

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【業績｜內房】合景泰富去年淨虧損92.4億人幣、負債比率161.8%　222億債務須於一年內償還

合景泰富 （01813） 早上發盈警後，同日晚上發布業績。合景泰富轉盈為虧，去年淨虧損為92.4億元（人民幣，下同），2021年賺24.21億元，收入134.53億元，按年跌43.6%。截至去年底，合景泰富負債比率為161.8%，按年擴82.6個百分點；而集團的銀行及其他貸款、優先票據及境內公司債券分別約460.57億、272.12億及21.21億元。

合景泰富周五（31日）大跌17.2%，收報1.25元。

截至去年底，合景泰景在銀行及其他貸款中，約168.86億須於一年內償還，約192.9億元須於二至五年內償還，以及約98.82億須於五年後償還。在優先票據中，約32.4億元須於一年內償還及約239.7億元須於二至五年內償還。所有境內公司債券均須於一年內償還。

合景泰富去年錄得毛損約20.96億元

合景泰富表示，持續及長時間的新冠肺炎疫情於2022年對中國房地產市場造成重大影響，導致建設進度延遲及置業者信心減弱，以致集團年內之物業銷售及交付面積下降。集團去年錄得毛損約20.96億元，而2021年同期則錄得毛利約50.46億元，但集團已採取若干行動以改善銷售情況，包括於若干項目推行減價促銷，包括交付車位及公共租賃房等一些低毛利或負毛利之若干物業。

2022年，集團預售額合計508.6億，預售面積為256.7萬方，每平方米預售均價為19,800元。

此外，集團之子公司及合營企業之在建物業及持作銷售用途的竣工物業之合計減值虧損約30.4億元。集團之子公司及合營企業之投資物業公允值虧損合計約17.09億元。由於未使用之稅務虧損即將到期，集團之子公司及合營企業之遞延稅項資產撇帳合計約12.7億元。

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編輯：姚卓然

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